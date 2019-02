أبرز لاعبي ليفربول وبايرن ميونخ يتغيبون عن موقعة ثمن نهائي أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مواجهة ملتهبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ.

وقبل ساعات من موعد المباراة كشفت تقارير صحفية أن التمرين الأخير الذي أجراه نادي ليفربول استعداداً لهذا اللقاء، شهد غياب الثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والكرواتي ديغان لوفرين بسبب الإصابة، وهو ما يثير التساؤلات حول جاهزيتهما للمشاركة في موقعة بايرن ميونيخ.

هذا وتأكد في وقت سابق غياب النجم الهولندي فيرغيل فان دايك عن مباراة فريقه ضد البايرن بسبب الإيقاف، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في مباراة نابولي الأخيرة في دور المجموعات.

في سياق متصل سيفتقد الفريق البافاري لخدمات جناحه الفرنسي فرانك ريبيري، الذي فضل البقاء في ميونيخ بعدما رزق بمولود جديد، وقلب دفاعه جيروم بواتينغ الذي يعاني من فيروس في المعدة.

كما لم تتأكد بعد مشاركة الجناح كينغسلي كومان، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، تعرض لها الجمعة الماضي في مباراة فريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني.

