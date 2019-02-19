ناني يغادر أوروبا إلى أمريكا

تعاقد فريق أورلاندو سيتي الأمريكي مع النجم البرتغالي لويس ناني بعدما فسخ عقده مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي ليخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي .

وأعلن اللاعب عبر صفحته بإنستغرام عن خبر انضمامه للفريق الأمريكي موضحاً بأنه سيغادر للعب خارج أوروبا لأول مرة في مسيرته الاحترافية .

ورحل ناني عن ناديه السابق سبورتينغ لشلونة بعد انتهاء عقده في يناير الماضي حيث ساعد الفريق بالتتويج بكأس البرتغال.

وكان ناني قد لعب مع سبورتنيغ البرتغالي قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد عام 2007 حيث توج معه بالدوري الإنجليزي في أربع مناسبات إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2009 ومن بعدها لعب مع فنربخشة التركي إضافة إلى فالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي قبل أن يعود لناديه الأم سبورتينغ لشبونة .

وسينضم صاحب الاثنين والثلاثين عاماً إلى أورلاندو في صفقة انتقال حر حتى يناير من العام 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية