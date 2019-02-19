“الأنفيلد” مسرحا لصدام ليفربول والبايرن

تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيد رود لمتابعة قمة كروية أوروبية من العيار الثقيل عندما يستضيف ليفربول وصيف النسخة الماضية بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

وسيدخل ليفربول المباراة منقوصا من مدافعيه فان ديك ولوفرين، واللذين يعدان صمام الأمان في الخط الخلفي لكتيبة الألماني يورغن كلوب، لكنه سيعول على سلاح الهجمات السريعة بقيادة الثلاثي “صلاح وماني وفيرمينهو”.

وينزل بايرن ميونخ في الجهة المقابلة بقيادة الكرواتي نيكو كوفاتش بعد تعافيه واقترابه من صدارة الدوري وتحقيق انتصارات متتالية وسط تألق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة .

ويراهن وصيفا البريمرليغ والبوندسليغا لغاية الآن على تقديم مستوى يقودهما للتتويج بأهم بطولة قارية بعد غياب .

وشهدت مواجهات الريدز والبافاري التاريخية في المسابقات الأوروبية اقترابا من ناحية النتائج السابقة، حيث التقى الفريقان سبع مرات سابقة تمكن ليفربول من الفوز في مباراتين فيما تغلب البايرن في مواجهة وحيدة وكان التعادل حاضرا في أربع مواجهات لتصبح المواجهة بمثابة نهائي مبكر لفريقين يعدان من بين المرشحين لنيل أبطال أوروبا هذا الموسم.

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