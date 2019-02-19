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حارس جديد يعزز صفوف الأخضر

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

تعاقد فريق الأخضر مع حارس الصداقة السابق وائل سعد آدم لتعزيز صفوفه في باقي الموسم حتى يكون الفريق جاهزا لبقية الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الأخضر فإن التعاقد جاء لتعزيز منطقة حراسة المرمى حيث سيساند وائل الحارس الأول للفريق محمد الدرسي الذي يعتبر من أبرز الأسماء في الدوري.

ويتواجد الأخضر في صدارة المجموعة الأولى من الدوري الممتاز برصيد ثماني عشرة نقطة واستقبلت شباك الفريق في الجولات السبع الماضية هدفا واحدا.

ويطمح فريق الأخضر هذا الموسم لبلوغ الدور الرباعي والمنافسة جديا على تحقيق لقب الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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