الاتحاد الإسباني يستعد لتغيير نظام كأس السوبر وتعديل مواعيد الليجا

يستعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتطبيق تغييرات جديدة على بطولة كأس السوبر، التي تقام سنويًا قبل بداية الموسم بين بطلي الدوري والكأس.

وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، إن هناك دراسة لتعديل نظام كأس السوبر الإسباني ومنح 4 أندية فرصة المنافسة على اللقب بإقامة دورة رباعية خارج إسبانيا.

وأعلن روبياليس أن النظام الجديد سيشارك فيه 4 أندية هي بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه وفى انتظار موافقة أندية الليجا على هذا المقترح لتطبيقه.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر في الموسم الماضي على حساب إشبيلية بالمباراة التي أقيمت بمدينة طنجة المغربية.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن الاتحاد الإسباني يدرس تعديل مواعيد مباريات الليجا واستبعاد يومي الجمعة والاثنين من أجندة مباريات الدوري، حيث لا تحظى تلك الأيام بشعبية كبيرة في إسبانيا، وتكون المشاهدات منخفضة.

وأوضحت الصحيفة أنه حال الموافقة على هذا المقترح سيتم تطبيقه من الموسم المقبل، والاكتفاء بالمباريات يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية