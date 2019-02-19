اخبار الرياضة

مقهى النصر يفتتح بحلة جديدة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح مشجعو فريق النصر المقهى الخاص بالنادي بصورة جديدة حتى يكون واجهة مشرفة للضيوف ومشجعي النادي أثناء قضاء أوقاتهم داخل المؤسسة..

ويعد مقهى النصر من المرافق التاريخية داخل النادي منذ تأسيسه وإعادة افتتاحه بشكل جديد يمثل متنفسا كبيرا للجمهور الذي يتوافد بالمئات يوميا..

وذكر بعض مشجعي نادي النصر عبر صفحات التواصل الإجتماعي أن المقهى سيوفر خدمة متابعة مباريات النصر في مختلف الألعاب، كما سيتمكن جمهور من مشاهدة مباريات الدوريات العالمية من خلال الشاشات التلفزيونية التي سيوفرها القائمون عليه..

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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