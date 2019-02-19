إعادة تشكيل الاتّحاد الفرعي بنغازي للشّراع والألعاب البحريّة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعاد الاتّحاد العام الليبي للشراع، والألعاب البحرية، تشكيل الاتّحاد الفرعي للعبة في بنغازي .

وكلّف الاتحاد الليبي “خالد محمد الفلاح” رئيسا للاتحاد الفرعي في بنغازي، و”ناصر الزايدي” نائبا له، و”أحمد الديلنسي” أمينا عاما، و”عبد الناصر الحبيبب الرعيض” أمينا للصندوق، بعضوية كلا من “صالح محمد صالح”، و “حافظ محمد البعباع”، و”إبراهيم غازي عبد اللطيف”.

وطلب الاتحاد الليبي للشراع والألعاب البحرية، في قرار إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي، من نائب رئيس الاتحاد الفرعي وأمين الصندوق، سرعة إجراء التسليم والاستلام من الاتّحاد السّابق.

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