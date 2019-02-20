صراع على ملعب النهائي بين أتليتيكو ويوفي

القارة العجوز ولقبها الغالي وتلك السيدة التي تلحفت بالأبيض والأسود ورحلت للديار الملكية، يوفي في ضيافة أتليتيكو مدريد على الملعب العريق واندا ميتروبوليتانو في دور الستة عشر من المسابقة.

سيميوني الذي أثنى على كتيبة أليغري ووعد المنافسين قبل المحبين أن يكونوا اليوم في الموعد ليعوضوا إخفاق الموسم الماضي رغم صعوبة الخصم، الروخي بلانكوس يعاني من غياب دياغوكوستا الذي لن يلعب مباراة كاملة، وعودة كوكي غير المؤكدة كل ذلك لم يمنع مدرب الأتليتيكو من التصريح أن الحظوظ متساوية وليس هناك مرشح بعينه.

أما أليغري فتسلح بصاروخ ماديرا الذي يعرف الوندا ميتروليتانو جيدا، وكل الزوايا هناك تخشاه وتخافه، يوفونتس بكل ما يملكه من نجوم يعي جيدا أن سبب نكباته في دوري الأبطال الفرق الإسبانية بالذات، برشلونة يقصيه عن نهائي 2015، ونهائي آخر أمام ريال مدريد 2017، وعلى يد نفس الفريق يودع نصف نهائي الموسم الماضي، هل سيؤدي الدون الهدف الذي جاء خصيصا من أجله؟ ربما تخطي الروخي بلانكوس سيكون بداية الانطلاقة الفعلية للظفر باللقب الغائب منذ ما يقارب العشرين سنة.

الواندا ميتروبوليتانو الذي سيحتضن مباراة النهائي لهذا الموسم هل سيتعرف على بطله في بث تجريبي الليلة بين الملوك والأسياد؟؟

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