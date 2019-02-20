الترجي يحتفل بعامه الـ100 بحضور السبسي 

نموت نموت ويحيا الوطن على أنغام النشيد الوطني التونسي اختار الترجي أن يفتتح احتفالية تاريخية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه، فأبناء قرطاج هم أنفسهم من تغنوا “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر” وكأنهم يبعثون برسالة للعالم أن الرياضة فعلا تصنع الحياة.

في قلب العاصمة التونسية وتحديدا في دار الثقافة كان الجميع حاضرا حافلة الترجي التي وصلت وهي تتزين بشعار المئوية وتحمل على متنها أبطالا جعلوا لهذا العيد طعما آخر بعد تتوجيهم بكل الألقاب الممكنة شمام ورفاقه كانوا في غاية الأناقة وكأنهم فريق عالمي جاء لحضور حفل الفيفا، فمئوية الترجي كان بريقها يضاهي أضواء حفل البالون دور.

الضيوف جاءوا من كل صوب ولأن الترجي هي رمز لتونس فكان في مقدمة الضيوف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي الذي حضر لتهنئة أبناء الخضراء على إنجازاتهم والتي اعتبرها إنجازات للتونسيين أجمع

بطل تونس وبطل العرب وبطل أفريقيا هكذا اختار فريق كرة القدم أن ينصب نفسه في عامه المئة الكؤوس تواجدت والأغاني الخاصة

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