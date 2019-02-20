النضال كاباو يحتفي بتأهله للمربع الذهبي

استقبال كبير وجده براعم نادي النضال كاباو بعد انتصارهم في مباراتين ضمن الدوري التنشيطي لفئة البراعم الذي ينظمه نادي الأزدهار بالقلعة

البداية كانت في مباراة النضال ونظيره العبور من أم جرسان واكتسح فيه أبطال كاباو منافسهم بخماسية نظيفة، ليكرروا بعدها خماسية أخرى كانت في شباك أصحاب الأرض عندما تجاوزوا ناشئي الازدهار بالقلعة بخمسة أهداف لهدف

انتصاران مهمان وضعت فريق النضال في المربع الذهبي ورسمت الفرحة في وجوه الأطفال وأدخلت الفرحة في قلوب أهاليهم الذين اجتمعوا أمام النادي لتهنئة أبنائهم بهذا الفوز الكبير بالترجيa

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