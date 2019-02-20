اخبار الرياضة

النضال كاباو يحتفي بتأهله للمربع الذهبي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبال كبير وجده براعم نادي النضال كاباو بعد انتصارهم في مباراتين ضمن الدوري التنشيطي لفئة البراعم الذي ينظمه نادي الأزدهار بالقلعة

البداية كانت في مباراة النضال ونظيره العبور من أم جرسان واكتسح فيه أبطال كاباو منافسهم بخماسية نظيفة، ليكرروا بعدها خماسية أخرى كانت في شباك أصحاب الأرض عندما تجاوزوا ناشئي الازدهار بالقلعة بخمسة أهداف لهدف

انتصاران مهمان وضعت فريق النضال في المربع الذهبي ورسمت الفرحة في وجوه الأطفال وأدخلت الفرحة في قلوب أهاليهم الذين اجتمعوا أمام النادي لتهنئة أبنائهم بهذا الفوز الكبير  بالترجيa

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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