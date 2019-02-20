راكيتيتش يقترب من إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو

رحب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط فريق برشلونة الأسباني بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي نهاية الموسم الجاري.

أشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”الإيطالية، إن مسئول إنتر ميلان قطعوا شوطاً كبيراً نحو ضم راكيتيتش من برشلونة، وأبرموا إتفاقاً مبدئياً مع اللاعب للانتقال إلى “جوزيبي مياتزا” الموسم القادم.

أوضحت الصحيفة، أن بيبي ماروتا المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان عرض 35 مليون يورو لضم راكيتيتش لكن طالبت إدارة برشلونة بالحصول على 45 مليون يورو، وهناك تفاؤل في إنتر على إتمام الصفقة بمقابل 40 مليون يورو.

ودخل مسئولى إنتر ميلان في مفاوضات على ضم الكرواتى إيفان راكيتيتش بعد أن علموا برغبة اللاعب في الرحيل عن برشلونة بعد قدوم فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي بدءاً من الموسم القادم.

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