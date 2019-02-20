اخبار الرياضة

خضيرة يغيب عن الملاعب ويوفنتوس يوضح الأسباب

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا بسبب مشكلة في نبضات القلب وقال نادي السيدة العجوز إن خضيرة سيباشر في العلاج الذي سيحتاج لفترة من الزمان من أجل تنظيم ضربات القلب

جاء ذلك بعد أن أعلن اليغري مدرب اليوفي قائمته لمواجهة اتلتيكو مدريد مساء اليوم والتي شهدت غياب خضيرة

وأضاف بطل إيطاليا في بيان بموقعه على الإنترنت “بعد فترة قصيرة من النقاهة سيستطيع استئناف نشاطه في غضون شهر تقريبا”

يذكر أن خضيرة قد شارك هذا الموسم في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات مع يوفنتوس بسبب الإصابات

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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