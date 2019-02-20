خضيرة يغيب عن الملاعب ويوفنتوس يوضح الأسباب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا بسبب مشكلة في نبضات القلب وقال نادي السيدة العجوز إن خضيرة سيباشر في العلاج الذي سيحتاج لفترة من الزمان من أجل تنظيم ضربات القلب

جاء ذلك بعد أن أعلن اليغري مدرب اليوفي قائمته لمواجهة اتلتيكو مدريد مساء اليوم والتي شهدت غياب خضيرة

وأضاف بطل إيطاليا في بيان بموقعه على الإنترنت “بعد فترة قصيرة من النقاهة سيستطيع استئناف نشاطه في غضون شهر تقريبا”

يذكر أن خضيرة قد شارك هذا الموسم في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات مع يوفنتوس بسبب الإصابات

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