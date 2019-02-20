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تأجيل السوبر التونسي بين الترجي والأفريقي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد مد وجزر بين إدارة النادي الأفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم تم تأجل السوبر التونسي إلى أجل غير محدد بعد اعتراض النادي الأفريقي أكثر من مرة على إقامته وكان آخرها اعتراض فريق باب الجديد على الحكم يوسف السرايري

إذ كان من المفترض أن يلتقي يوم الأحد المقبل فريق الترجي بطل الدوري ونظيره الأفريقي بطل الكأس، لكن الأخير لم يكن راضيا على إقامة هذه المباراة في هذا التوقيت والذي يعاني فيه رفاق الدراجي من سلسلة نتائج سلبية ومنها الخسارة الثقيلة أمام مازيمبي في دوري الأبطال

من جهته يبدو الترجي جاهزا لهذه الموقعة فهو يرغب في فك الشراكة مع الأفريقي، إذ يملك كل فريق منهم ثلاث نسخ من كأس السوبر كأكثر الأندية تتويجا

ويعود كأس السوبر التونسي من جديد بعد سنوات من الغياب بقرار من الجامعة التونسية لكرة القدم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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