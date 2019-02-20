المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا مع الاتحاد المنستيري

حسم التعادل السلبي مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي ونظيره الاتحاد المنستيري التونسي الودية التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة نيجيريا الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا في مصر 2019 والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2020

ويواصل منتخبنا الأولمبي تحضيراته في معسكر خارجي بمدينة سوسة التونسية تحت قيادة المدرب الوطني رضا عطية وتعتبر مباراة الاتحاد المنستيري هي ثاني اختبار ودي لفرسان المتوسط بعدما تجاوز في المباراة الأولى فريق سيدي بو علي بثنائية نظيفة، هذا ومن المنتظر أن يواجه المنتخب فريق النجم الساحلي في المباراة الودية الأخيرة قبل اختتام المعسكر والعودة إلى طرابلس

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