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النصر يلاقي المجاهد وديا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه النصر وديا نظيره المجاهد اليوم في تمام الساعة الرابعة في مقره بمنطقة البركة ضمن تحضيراته لباقي جولات الدوري الممتاز.

ويدخل النصر منقوصا من خدمات لاعبه خالد المجدي الذي التحق بمعسكر المنتخب في تونس، كما يفتقد لجهود عبدالله بلعم والبدوي بعد ضمهم من قبل المدرب رضا عطية في معسكر المنتخب الأولمبي المقام في سوسة التونسية.

ويشرف على حظوظ النصر في هذا التجمع المدرب علاء نجم حيث يتواجد العيساوي في تونس لتدريب المنتخب الوطني.

ولم يلعب النصر سوى أربع مباريات هذا الموسم حيث أجلت المسابقات مباراته مع نظيره التعاون في الجولة الخامسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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