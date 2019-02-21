النصر يلاقي المجاهد وديا

يواجه النصر وديا نظيره المجاهد اليوم في تمام الساعة الرابعة في مقره بمنطقة البركة ضمن تحضيراته لباقي جولات الدوري الممتاز.

ويدخل النصر منقوصا من خدمات لاعبه خالد المجدي الذي التحق بمعسكر المنتخب في تونس، كما يفتقد لجهود عبدالله بلعم والبدوي بعد ضمهم من قبل المدرب رضا عطية في معسكر المنتخب الأولمبي المقام في سوسة التونسية.

ويشرف على حظوظ النصر في هذا التجمع المدرب علاء نجم حيث يتواجد العيساوي في تونس لتدريب المنتخب الوطني.

ولم يلعب النصر سوى أربع مباريات هذا الموسم حيث أجلت المسابقات مباراته مع نظيره التعاون في الجولة الخامسة.

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