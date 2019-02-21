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حمدو الهوني يزور معسكر المنتخب الوطني في تونس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار المحترف الليبي في الترجي التونسي حمدو الهوني معسكر المنتخب الوطني المقام في تونس وتابع جانبا من التدريبات كدعم لزملائه اللاعبين استعدادا للمواجهة المصيرية للمنتخب الوطني التي ستجمعه بجنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وذكر الهوني في تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إنه تماثل للشفاء وجاهز للمباراة المصيرية أواخر شهر مارس المقبل.

وتعرّض الهوني للإصابة في ثاني مباراة له مع الترجي حيث قدم للفريق منذ حوالي شهر ونصف قادما من الدوري البرتغالي.

وسيلتحق الهوني واللاعبون المحترفون بمعسكر الفرسان قبل المواجهة بحوالي أسبوع في المعسكر المغلق الذي سيسبق اللقاء بأيام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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