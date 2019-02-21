حمدو الهوني يزور معسكر المنتخب الوطني في تونس

زار المحترف الليبي في الترجي التونسي حمدو الهوني معسكر المنتخب الوطني المقام في تونس وتابع جانبا من التدريبات كدعم لزملائه اللاعبين استعدادا للمواجهة المصيرية للمنتخب الوطني التي ستجمعه بجنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وذكر الهوني في تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إنه تماثل للشفاء وجاهز للمباراة المصيرية أواخر شهر مارس المقبل.

وتعرّض الهوني للإصابة في ثاني مباراة له مع الترجي حيث قدم للفريق منذ حوالي شهر ونصف قادما من الدوري البرتغالي.

وسيلتحق الهوني واللاعبون المحترفون بمعسكر الفرسان قبل المواجهة بحوالي أسبوع في المعسكر المغلق الذي سيسبق اللقاء بأيام.

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