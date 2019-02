السويحلي بطلاً عن فئة الأواسط في بطولة ليبيا للكرة الطائرة

تحصل فريق السويحلي على بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفئة الأواسط تحت 19عاماً، عقب تفوقه على المروج بثلاثة أشوط لشوط بقاعة 17 فبراير في طرابلس.

حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25-12 لصالح السويحلي، وحسم المروج الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وتفوق السويحلي في الشوط الثالث بنتيجة 25-18.

هذا وجاء الشوط الرابع بتفوق السويحلي بـنتيجة 25-19.

من جهة أخرى يذكر أن هذا التتويج هو الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ السويحلي، حيثُ تصدر السويحلي تجمع البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه لـ5 انتصارات متتالية.

