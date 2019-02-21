ضربة قاضية لكريستيانو رونالدو

تعرض كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لصدمة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “كانت ليلة صعبة.. ولكن الآن دعونا نصدق ذلك”، في إشارة الهزيمة بهدفين نظيفين في إسبانيا.

وبرر كريستيانو رونالدو إشارته بـ 5 لأنه يملك خمس بطولات من دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي لا يملك فيه أتلتيكو مدريد أي بطولة.

وتقام مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يوم 12 مارس المقبل على ملعب إليانز ستاديوم.

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