الطلائع يحقق فوزا على أرضه أمام الوطن

استقبل فريق الطلائع برقدالين ضيفه فريق الوطن العربي بوعيسى ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بالمنطقة الغربي وغاية كل فريق حصد أولى النقاط في بداية المشوار.

مباراة عرفت منذ بدايتها هجوما مكثفا من فريق الطلائع باحثا عن ثلاث نقاط على ملعبه، فيما أراد الوطن العربي العودة ولو بنقطة ثمينة خارج ملعبه أمام فريق قوي كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود في الموسم الماضي.

الخطط الدفاعية لفريق الوطن لم تجد نفعا إذ تمكن الطلائع من الظفر بنتيجة المباراة بهدف دون مقابل وتمكن من جني أول ثلاث نقاط في رصيده.

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