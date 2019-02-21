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الطلائع يحقق فوزا على أرضه أمام الوطن

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل فريق الطلائع برقدالين ضيفه فريق الوطن العربي بوعيسى ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بالمنطقة الغربي وغاية كل فريق حصد أولى النقاط في بداية المشوار.

مباراة عرفت منذ بدايتها هجوما مكثفا من فريق الطلائع باحثا عن ثلاث نقاط على ملعبه، فيما أراد الوطن العربي العودة ولو بنقطة ثمينة خارج ملعبه أمام فريق قوي كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود في الموسم الماضي.

الخطط الدفاعية لفريق الوطن لم تجد نفعا إذ تمكن الطلائع من الظفر بنتيجة المباراة بهدف دون مقابل وتمكن من جني أول ثلاث نقاط في رصيده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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