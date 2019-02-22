منتقدو “الدون” يستفزونه: بـ”القدمين”.. لا “الأصابع”

218TV|خاص

رغم مرور أكثر من 36 ساعة على نهاية الذهاب بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي أتليتكو مدريد الإسباني ضمن منافسات دوري إبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي المدريدي بهدفين نظيفين، الأمر الذي يُعقّد حسابات “السيدة العجوز”، إلا أن “الحركة الاستفزازية” التي أداها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير أتليتكو مدريد لا تزال حديث الأوساط الرياضية حول العالم بين “مع وضد” الإشارة التي يقول خصوم “الدون” إنها تشبه “إفلاس العاجز” الذي لا يستطيع تقديم إنجاز جديد، فيتغنى بإنجازات قديمة أصبحت شبه مستحيلة من دون “ريال مدريد” الذي تركه رونالدو الصيف الماضي.

مؤيدو “الدون” يقولون إنه تعرض لاستفزاز مبكر من جماهير النادي المدريدي الذي شهدت شباكه 22 هدفا من رونالدو خلال المواجهات السابقة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، وأنه حاول الدفاع عن نفسه، وأن الحركة قد تكون استفزازية لكنها ليست “مسيئة أو معيبة”، وأن رونالدو من حقه أن يحتفي بإنجازاته بالطريقة التي يراها ملائمة، علما أن رونالدو كان قد فتح قبضة يده مظهرا أصابعه الخمس في إشارة إلى فوزه مع ناديين خمس مرات بلقب دوري الأبطال، قبل أن يُقْفِل قبضته مخفيا أصابعه في إشارة إلى عدم حصول أتليتكو مدريد على اللقب الأوروبي.

منتقدون للنجم البرتغالي انتفضوا غضبا ضد استفزازه لجماهير النادي المدريدي، وطالبوه بأن يكرر إنجازه الأوروبي مع “السيدة العجوز” بدلا من التغني بماضٍ لا يعود في إشارة إلى صعوبة أن ينال النادي الإيطالي اللقب الأوروبي، فيما طالبه آخرون بأن يظهر مهارته باللعب في “الأقدام” وتسجيل الأهداف، وليس بـ”رفع الأصابع”، إذ يعاني رونالدو من انحسار في قدرته على التهديف منذ انضمامه إلى يوفنتوس، عدا عن تشكيك مستمر بجدوى الصفقة التي وصلت إلى مائة مليون دولار ونقلت رونالدو من “الليغا” إلى “الكالتشيو”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية