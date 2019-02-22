القوة البدنية: اختتام بطولة ليبيا في بنغازي

احتضنت صالة سليمان الضراط فعاليات البطولة المحلية للقوة البدنية التي استمرت ثلاثة أيام شهدت تحطيم أرقام قياسية جديدة وتتويجات لمختلف الأندية، تمت على إثرها مكافأتهم بكؤوس وميداليات وجوائز مالية.

وشارك في المسابقة 149 رياضيا جاء في مقدمتهم لاعبو الأهلي بنغازي الذين أحرزوا المركز الأول وفازوا بالكأس بينما حل الأخضر ثانيا وباب البحر ثالثا.

الأرقام القياسية الليبية تم تحطيمها بواسطة علاء الدين الشيخي من الأخضر برفعه 360 كيلوغراما في الثقلين، ليظفر أيضا بلقب أقوى رجل في المسابقة، أما لقب نجم البطولة فكان من نصيب نور الدين دعبس من نادي الأخضر أيضا.

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