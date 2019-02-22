باني لـ218: أسماء جديدة ستحجز مكانها في المنتخب

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني أبوبكر باني في تصريحات لبرنامج لايف عن ارتياحه على مستوى اللاعبين المحليين من خلال المعسكر الذي أجراه فرسان المتوسط في تونس كما قال باني إن هناك لاعبين أثبثوا أنفسهم من خلال هذا المعسكر وإن وجودهم سيكون أكيدا في القائمة النهائية للمنتخب لمواجهة جنوب أفريقيا في المباراة الحاسمة والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا في مصر يونيو المقبل

وعرج باني على أهمية وجود لاعبين يملكون خبرة في المباريات الدولية لأن المباراة ستكون مهمة جدا للمنتخب الوطني

وعن اللاعبين المحترفين قال باني إنهم يتابعونهم بشكل مستمر وإنهم تابعوا حمدو الهوني الذي يلعب في صفوف الترجي التونسي، وأضاف أنهم سعداء بأنه عاد من الإصابة وباشر تدريباته بشكل رسمي

واختتم باني تصريحاته بأن قائمة المنتخب لم توضع بعد وأن كل اللاعبين مرشحون للتواجد في مباراة جنوب أفريقيا، وأضاف أنه رفقة المدرب فوزي العيساوي سيتابعون عن كتب الجولات المقبلة من الدوري الممتاز لاختيار الأفضل لهذه الموقعة الحاسمة.

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