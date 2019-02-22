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باني لـ218: أسماء جديدة ستحجز مكانها في المنتخب

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني أبوبكر باني في تصريحات لبرنامج لايف عن ارتياحه على مستوى اللاعبين المحليين من خلال المعسكر الذي أجراه فرسان المتوسط في تونس كما قال باني إن هناك لاعبين أثبثوا أنفسهم من خلال هذا المعسكر وإن وجودهم سيكون أكيدا في القائمة النهائية للمنتخب لمواجهة جنوب أفريقيا في المباراة الحاسمة والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا في مصر يونيو المقبل

وعرج باني على أهمية وجود لاعبين يملكون خبرة في المباريات الدولية لأن المباراة ستكون مهمة جدا للمنتخب الوطني

وعن اللاعبين المحترفين قال باني إنهم يتابعونهم بشكل مستمر وإنهم تابعوا حمدو الهوني الذي يلعب في صفوف الترجي التونسي، وأضاف أنهم سعداء بأنه عاد من الإصابة وباشر تدريباته بشكل رسمي

واختتم باني تصريحاته بأن قائمة المنتخب لم توضع بعد وأن كل اللاعبين مرشحون للتواجد في مباراة جنوب أفريقيا، وأضاف أنه رفقة المدرب فوزي العيساوي سيتابعون عن كتب الجولات المقبلة من الدوري الممتاز لاختيار الأفضل لهذه الموقعة الحاسمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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