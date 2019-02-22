البوسيفي لـ218: نشنوش الأقرب لحراسة المنتخب في مباراة جنوب أفريقيا

قال مدرب حراس المنتخب الوطني محمد البوسيفي في تصريحات لبرنامج “LIVE” إن غياب محمد نشنوش عن معسكر المنتخب هو لظروف عائلية وليس لأسباب فنية.

وعن الخيارات المتاحة أمامه في مباراة جنوب أفريقيا قال البوسيفي إن حراس المنتخب جيدون ولكن في هذه المباراة يبحث عن حارس لديه خبرة في المباريات الدولية وبالتالي فإن حارس الأهلي طرابلس محمد نشنوش سيكون الأقرب لتولي هذه المهم الصعبة.

وأضاف البوسيفي أن هذا المعسكر كان مفيدا وجعل الإطار الفني يقترب أكثر من اللاعبين المحليين واختتم تصريحاته بأنه يتوقع دخول أسماء جديدة لقائمة فرسان المتوسط.

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