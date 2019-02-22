الطبيب لـ218: لن نسمح بتجميد نادي الوحدة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة عبد الطبيب في تصريحات خاصة لبرنامج “LIVE” إن النادي تعرض لظلم كبير ولم يتلقَّ دعما من الدولة رغم أن لديه مستحقات مالية ولكن ظروف البلاد والبنك المركزي حالت دون استلامهم.

وأكد أن نادي الوحدة هو النادي الوحيد غير المديون لأي بنك داخل ليبيا، ولكن هذه الأزمة المالية أصبحت تلقي بظلالها على جميع الألعاب داخل النادي الذي كان منجما للمواهب في كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى.

وقال الطبيب إنه تم الاستيلاء أيضا على الصالة الرياضة في النادي وعلى العمارة التي كانت تعتبر استثمارا لنادي الوحدة ولكنه أكد أنه من المستحيل تجميد النشاط في هذا الوقت لأن هذا النادي يمثل مناطق طرابلس العريقة مثل ميزران والظهرة وإن تواجده يعتبر مهما للغاية لأصحاب هذه المناطق

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