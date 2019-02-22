اخبار الرياضة

الطبيب لـ218: لن نسمح بتجميد نادي الوحدة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة عبد الطبيب في تصريحات خاصة لبرنامج “LIVE” إن النادي تعرض لظلم كبير ولم يتلقَّ دعما من الدولة رغم أن لديه مستحقات مالية ولكن ظروف البلاد والبنك المركزي حالت دون استلامهم.

وأكد أن نادي الوحدة هو النادي الوحيد غير المديون لأي بنك داخل ليبيا، ولكن هذه الأزمة المالية أصبحت تلقي بظلالها على جميع الألعاب داخل النادي الذي كان منجما للمواهب في كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى.

وقال الطبيب إنه تم الاستيلاء أيضا على الصالة الرياضة في النادي وعلى العمارة التي كانت تعتبر استثمارا لنادي الوحدة ولكنه أكد أنه من المستحيل تجميد النشاط في هذا الوقت لأن هذا النادي يمثل مناطق طرابلس العريقة مثل ميزران والظهرة وإن تواجده يعتبر مهما للغاية لأصحاب هذه المناطق

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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