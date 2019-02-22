اخبار الرياضة

الحصادي يتوج ببطولة أرينا بالإسكندرية للشطرنج

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج الناشئ الليبي “يوسف الحصادي” ببطولة “أرينا الدولية للشطرنج” في فئة تحت 16 عام بعد تحصله على المركز الأول في البطولة التي اختتمت بمدينة الإسكندرية المصرية .

وجمع الحصادي 6 نقاط ونصف من 9 جولات، وحل في المرتبة الخامسة عشر على مستوى الترتيب العام .

وفاز الحصادي بالمركز الأول لفئة الناشئين متفوقاً على لاعبين من 6 دول مختلفة .

وتواجد 4 لاعبين ليبيين في بطولة “أرينا الدولية للشطرنج” وهم : مختار المحجوب، حسن المزوغي، يوسف الحصادي، عبدالباسط الحصادي .

وكانت البطولة قد انطلقت الأربعاء بمشاركة 175 لاعب من 6 جنسيات مختلفة.

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اخبار ليبيا 24

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