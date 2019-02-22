عقوبات مرتقبة لمن يرفض لعب السوبر التونسي

بعد إعلان تأجيل السوبر التونسي بين بطل الدوري الترجي الرياضي وبطل الكأس الأفريقي والذي كان من المفترض إقامته الأحد المقبل الموافق الرابع والعشرين من فبراير الجاري، أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم جملة من العقوبات التي ستفرض على الفريق الذي سيرفض لعب السوبر التونسي، ومنها سحب نقطتين من الفريق المنسحب في البطولة التونسية إضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار تونسي أي ما يقدر بـ70 ألف دولار كما سيحرم من المشاركة في النسخة المقبلة للسوبر التونسي

وقالت الجامعة التونسية في بيانها إنه لا بد أن يلعب السوبر قبل نهاية الموسم الحالي كما منحت الفريقين مهلة حتى الـ26 من فبراير الجاري حتى يؤكد الفريقان مشاركتهما

ويعود السوبر التونسي للظهور من جديد بعد غياب لسنوات، إذ يعتبر الترجي والأفريقي أكثر الأندية تتويجا بثلاثة ألقاب لكل منهما، إذ تعتبر هذه المواجهة هامة للطرفين لفك الشراكة.

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