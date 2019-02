الرئيس السابق لريال مدريد يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل رونالدو إلى يوفنتوس

كشف رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الستار عن السبب الحقيقي لرحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث وقال كالديرون في تصريحات صحفية:

“كريستيانو طلب رفع راتبه بعد فوز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للعام الثالث توالياً، لكن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لم يلب هذا الطلب”.

وأضاف كالديرون:

“بالإضافة إلى ذلك، فقد شعر رونالدو بامتعاض وغضب شديدين بعدما وصلت إلى مسمعه شائعات تحدثت عن استعداد الريال لدفع أموال طائلة مقابل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار اللاعب السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جيرمان”.

كما أوضح كالديرون أن بيريز أهان رونالدو عندما قال له “أجلب لنا 100 مليون يورو وبإمكانك الرحيل”، وهو ما دفع الأخير إلى تغيير الأجواء بالانضمام ليوفنتوس مقابل 117 مليون يورو.

من جهة أخرى أشار كالديرون إلى أن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن الريال جاء أيضاً لعدم تلبية بيريز لعدة طلباته، أبرزها الإبقاء على رونالدو في الريال إلى الأبد.

