كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجمعة، أنه تم منع نادي تشيلسي الإنجليزي، من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات.

حيث جاءت هذه العقوبة بسبب انتهاك قواعد تتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

هذا وتبين عقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين، أن النادي انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 لاعباً صغيراً.

كما أضاف الفيفا أن النادي اللندني انتهك أيضا المادة 18 فيما يتعلق باتفاقين بشأن لاعبين صغار السن ما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وتابع الاتحاد الدولي في بيان أنه تم فرض غرامة مالية على النادي اللندني قدرها 600 ألف فرنك سويسري ومنحه 90 يوماً لتعديل الوضع.

من جهته نفى تشيلسي بشكل قاطع انتهاكه لقواعد الفيفا وأعلن نيته الطعن في قرار حرمانه من إبرام تعاقدات جديدة خلال الفترتين المقبلتين من الانتقالات، وقال النادي اللندني في بيان:

“نادي تشيلسي يدحض بشكل قاطع ما توصلت له لجنة الانضباط في الفيفا من نتائج لذلك سيطعن ضد القرار”.

وأضاف:

“يود النادي تأكيد احترامه للعمل المهم الذي يقوم به الفيفا لحماية اللاعبين الصغار ويتعاون معه بشكل كامل خلال التحقيق”.

يُذكر أن الفيفا فرض غرامة مالية أيضاً على الاتحاد الإنجليزي للعبة قدرها 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه ستة أشهر لمعالجة الأمر فيما يتعلق بالانتقالات الدولية والتعاقدات لأول مرة مع اللاعبين صغار السن.

The post نادي تشيلسي يواجه عقوبات صارمة من الفيفا بشأن لاعبيه الناشئين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا