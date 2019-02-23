ماريتسيو ساري: جوارديولا محظوظ 

وصف ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي زميله في مانشيستر سيتي بيب جوارديولا بالمحظوظ لأنه منح الوقت الكافي في الدوري الإنجليزي الممتاز لبدء حصد الألقاب بعد أن أخفق في عامه الأول وخرج بموسم أبيض

المدرب الإيطالي لم تسعفه نتائجه في البريميير ليغ بعد بداية كانت مبشرة تعثرات عدة وضعت تشيلسي في المركز السادس، وخروج من كأس الاتحاد الانجليزي كل هذه العوامل جعلته يعيش ضغوطا داخل النادي ومن المتوقع أن يتم تعويضه قريبا

بينما تعاقد غوارديولا سنة 2016 مع مانشستر سيتي ورغم إنهائه الموسم دون ألقاب لم تتخل عنه الإدارة وأعطته فرصة أخرى للمواصلة نجح فيها وأحرز البطولة السنة الماضية مع رقم قياسي في عدد النقاط

ساري تحدث للصحفيين عن جوارديولا ووصفه بالمحظوظ اليوم وذلك قبل لقاء نهائي كأس الرابطة الذي سيتواجه فيه الفريقان غدا الأحد: “هو (جوارديولا) محظوظ. أعتقد أنه إذا عينت جوارديولا يجب أن تمنحه الوقت لأن النادي يدرك جيدا أن جوارديولا يحتاج إلى وقت”

“ليس من السهل على الإطلاق على أي فريق إنجليزي أن يقدم هذا الأسلوب من كرة القدم” على حد تعبيره.

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