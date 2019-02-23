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ماريتسيو ساري: جوارديولا محظوظ 

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي زميله في مانشيستر سيتي بيب جوارديولا بالمحظوظ لأنه منح الوقت الكافي في الدوري الإنجليزي الممتاز لبدء حصد الألقاب بعد أن أخفق في عامه الأول وخرج بموسم أبيض

المدرب الإيطالي لم تسعفه نتائجه في البريميير ليغ بعد بداية كانت مبشرة تعثرات عدة وضعت تشيلسي في المركز السادس، وخروج من كأس الاتحاد الانجليزي كل هذه العوامل جعلته يعيش ضغوطا داخل النادي ومن المتوقع أن يتم تعويضه قريبا

بينما تعاقد غوارديولا سنة 2016 مع مانشستر سيتي ورغم إنهائه الموسم دون ألقاب لم تتخل عنه الإدارة وأعطته فرصة أخرى للمواصلة نجح فيها وأحرز البطولة السنة الماضية مع رقم قياسي في عدد النقاط

ساري تحدث للصحفيين عن جوارديولا ووصفه بالمحظوظ اليوم وذلك قبل لقاء نهائي كأس الرابطة الذي سيتواجه فيه الفريقان غدا الأحد: “هو (جوارديولا) محظوظ. أعتقد أنه إذا عينت جوارديولا يجب أن تمنحه الوقت لأن النادي يدرك جيدا أن جوارديولا يحتاج إلى وقت”

“ليس من السهل على الإطلاق على أي فريق إنجليزي أن يقدم هذا الأسلوب من كرة القدم” على حد تعبيره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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