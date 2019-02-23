تعرف على محترف الأهلي بنغازي الجديد 

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل محترف الأهلي بنغازي الجديد “الغابوني هنري ندونج”، أمس الجمعة، إلى مدينة بنغازي، وذلك للالتحاق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسيلعب المحترف الغابوني خلال مرحلة الإياب التي ستنطلق هذا الأسبوع.

ويعتبر ندونج من الأسماء المميزة في كرة القدم الغابونية، ويمتلك خبرة كروية كبيرة .

وبدأ المدافع الغابوني صاحب 26 عامًا اللعب مع ستاد ماندجي الغابوني موسم 2009، وبدأ الاحتراف خارجيًا من بوابة فريق اوكسير الفرنسي موسم 2012، ولعب للفريق حتى موسم 2016، وخاض معه 25 مباراة.

ولعب لفريق سودوفا السلوفيني موسم 2017، وخاض معه 12 مباراة، مسجلا 3 أهداف لينتقل عقب ذلك لسامتريديا الجورجي، حيث لعب 8 مباريات، وسجل هدفا وحيدا، ومن ثم انتقل للعب مع لشيراك الأرميني الموسم الماضي ولعب مباراتين فقط وسجل هدفاً.

هذا ولعب لصفوف المنتخب الجابوني منذ عام 2011، وخاض معه 16 لقاء، وسجل هدفا دوليا وحيدا وخاض مع منتخب بلاده الأولمبي أولمبياد لندن 2012 .

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