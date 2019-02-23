المنتخب الليبي يختتم معسكره التدريبي بتونس

العنوان-تونس

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي الذي انطلق بتونس، منذ منتصف فبراير الجارين والذي اقتصر على اللاعبين المحليين، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الثنائي المخضرم فوزي العيساوي وأبو بكر باني.

وخاض منتخبنا الوطني، خلال المعسكر التدريبي، تجربة ودية واحدة مع فريق الإفريقي التونسي، حيث أتاح الجهاز الفني الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في هذه المباراة الودية، للوقوف على جاهزيتهم وإمكانياتهم عن قرب.

وتنطلق المرحلة الثانية والأخيرة لتحضيرات المنتخبن قبل موعد مباراة جنوب إفريقيا بأسبوع واحد، وستكتمل بالتحاق كل اللاعبين المحترفين إلى جانب اللاعبين المحليين، الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني الأول يستضيف نظيره جنوب أفريقيا في تونس 24 شهر مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، ويدرك فرسان المتوسط أنه لا بديل أمامهم سوى الفوز على أولاد جنوب أفريقيا واقتناص الثلاث نقاط من أجل قطع بطاقة الترشح لنهائيات كأس الأمم الأفريقية رفقة نسور نيجيريا.

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