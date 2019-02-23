فريق أبوسليم يُتوّج ببطولة ليبيا للكاتا

العنوان_طرابلس

تُوّج فريق أبوسليم، بكأس بطولة ليبيا للكاتا (فريق جماعي للكبار)، ضمن منافسات بطولة ليبيا للأندية في لعبة الكاراتية.

وحلّ في التّرتيب الثّاني، فريقُ المدينة وجاء القلعة ثالثًا.

وفي منافسات الكاتا لفئة الأواسط والشباب، تحصل علي الترتيب الأول فريق التضامن، وجاء فريق نادي أساريا، في المركز الثاني وفي الترتيب الثالث فريق نادي الانتصار ونادي الجهاد.

وانطلقت البطولة في العاصمة طرابلس، صباح أمس الجمعة، تحت شعار (معًا من أجل ليبيا)، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف مناطق ليبيا

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