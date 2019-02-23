السويحلي يحل خامسا بالبطولة العربية لكرة الطائرة

العنوان_تونس

اختتم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي السويحلي، مشاركته في البطولة العربية للأندية البطلة، بفوز كبير على نظيره فريق خبيل اليمني بنتيحة 3 أشواط دون مقابل في المباراة الترتيبية التي أقيمت بينهما اليوم السبت بتونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول 26 /24 لصالح السويحلي

الشوط الثاني 25 / 21 لصالح السويحلي

الشوط الثالث 25 / 21 لصالح السويحلي

وبذلك ينهي فريق السويحلي مشوار البطولة العربية خامسًا على العرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ليحل خلف الترجي التونسي والشرطة القطري والمجمع الجزائري والريان القطري.

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