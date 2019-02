في ظل غياب رونالدو.. مبابي يتألق ويتصارع مع ميسي على الحذاء الذهبي

استمر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، على “الحذاء الذهبي”، الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية نهاية كل موسم.

حيث نجح مبابي في قيادة فريقه للفوز على ضيفه نيم بنتيجة 3-0 بتسجيله هدفين رفع بهما رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

هذا وقلص المهاجم الشاب الفارق عن ميسي، الذي سجل ثلاثية قاد بها نادي برشلونة للتغلب على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 في الدوري الإسباني، قلصه إلى 3 أهداف في قائمة صدارة أفضل هدافي الدوريات الأوربية.

كما سيسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الدوري الإيطالي بـ19 هدفاً، لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، عندما يحل فريقه يوفنتوس ضيفاً على بولونيا المتواضع، في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، لإنعاش حظوظه في المنافسة على الحذاء الذهبي لهذا الموسم.

