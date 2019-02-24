بايرن ينتصر على هيرثا برلين في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مهما يوم أمس في سعيه إلى إزالة فارق النقاط بينه وبين المتصدر، بوروسيا دورتموند، بانتصاره على هيرثا برلين بهدف نظيف في الدوري الألماني.

انتظر بايرن ميونيخ إلى الدقيقة الثانية والستين قبل أن يتقدم بهدف أحرزه خافي مارتينيز.

وبهذا الفوز يحافظ البايرن على مركزه الثاني في قائمة الدوري بإحدى وخمسين نقطة من ثلاث وعشرين مباراة، وهو متعادل الآن في النقاط مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف، لكن بوسع الأخير رفع الفارق بينهما إلى ثلاثة أهداف في حال انتصاره اليوم على باير ليفركوزن، أما هرثا برلين فإنه تراجع نتيجة الهزيمة إلى المركز العاشر باثنتين وثلاثين نقطة.

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