السيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة

توج مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعد تغلبه في المباراة النهائية على تشيلسي بركلات الترجيح على أرضية ملعب ويمبلي .

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف حيث حاول الفريقين الوصول للمرمى لكن دون جدوى، ووصلت المباراة للأشواط الإضافية حيث لم يستطع أي فريق تغيير النتيجة .

لتصل المباراة لركلات الترجيح حيث أضاع كل من الإيطالي جورجينهو والبرازيلي فيليبي لويس ركلتين لتشيلسي فيما أضاع الألماني ليروي ساني ركلة لمانشستر سيتي، قبل أن يسجل رحيم ستيرلينغ الركلة الأخيرة ويحسم السيتزن ركلات الجزاء بأربع ركلات مقابل ثلاث.

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