تقارير صحفية: سالتو في قائمة اهتمامات الوداد المغربي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت تقاير صحفية مغربية، أن المهاجم الليبي انيس السالتو ضمن قائمة اهتمامات نادي الوداد المغربي، لتعويض المهاجم الليبيري ويليام جيبور.

وسيتوقف مشوار جيبور رفقة الوداد، والذي سيستقبل عروضا لبيعه، أو قد يلجأ لفسخ العقد معه بشكل ودي، حيثُ بدأ نادي الوداد البيضاوي فعلياً تحركاته المبكرة للتعاقد مع أحد المهاجمين الأجانب، لتعويضه.

وأكدت التقارير، أن التعاقد مع سالتو سيكون من أولويات النادي المغربي.

وكان التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد قد أبلغ إدارة الفريق بحاجته لتعاقدات هجومية مهمة الصيف المقبل، بسبب عدم اقتناعه بالثنائي جيبور والنيجيري بابا توندي.

كما يرجح أن يستغني الوداد عن خدمات أوكيشوكو، والذي ظهر في عدد قليل من المباريات رفقة الفريق.

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