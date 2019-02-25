“الريال” يهزم “ليفانتي” بركلات الجزاء

تجاوز ريال مدريد مضيفه ليفانتي بصعوبة بعد فوزه بنتيجة 2 مقابل 1 على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن الجولة الـ25 من الليغا الإسبانية

كريم بنزيما افتتح أهداف الريال في الدقيقة 43، عن طريق ركلة جزاء لجأ الحكم فيها إلى تقنية الفار، لكن روجر مارتي أدرك التعادل لفريقه ليفانتي في الدقيقة 60، قبل أن يتمكن البديل جاريث بيل بتسجيل هدف عن طريق ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وبهذا يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 30، في المركز الـ13 في ترتيب الليغا

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