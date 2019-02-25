حارس “عنيد” يحرج “مدربه” أمام الملايين

حادثة غريبة ومثيرة للجدل حدثت في ملعب ويمبلي أثناء المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، بين مانشيستر سيتي وتشيلسي والتي انتهت بفوز الأول بواسطة ركلات الترجيح.

القـصـة

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، سقط حارس مرمى البلوز “كيبا أريزابالاجا” على أرضية الميدان ويبدو متأثرا بإصابة عضلية تدخل على إثرها أطباء الفريق، ليقرر المدرب الإيطالي اوريسيو ساري استبداله عن طريق استدعاء الحارس الاحتياطي الأرجنتيني ويلي كاباييرو، لكن “كيبا” فاجأ الجميع برفضه إجراء التبديل.

حالة من الفوضى استمرت لأكثر من دقيقيتين في دكة بدلاء تشيلسي، كاد فيها المدرب “ساري” أن يمزّق ملابسه بعد فشل كل محاولاته ومحاولات اللاعبين التأثير على كيبا للخروج من الملعب، وبعد أن طلب الحكم من المدرب قرارا سريعا، كان هو الإبقاء على الحارس الشاب العنيد رغما عنه، وسط استياء وحزن الحارس البديل الذي كان على شفا الحصول على فرصة ذهبية للمشاركة.

لكن وأثناء رجوعه إلى الدكة، شعر ساري بفقدان الهيبة وتزعزع صورته التي يشاهدها ملايين الناس من إنجلترا وخارجها، لينفجر في وجه مساعده “زولا” ولاعبي الفريق، وهو يحاول تقطيع ملابسه، متوجها لمغادرة الملعب، لكنه سرعان ما عاد مجددا إلى دكة البدلاء وهو مستسلم للأمر الواقع.

كيبا خسر الرهان

كان موقف الحارس “كيبا” يشي بثقة في قدرته على إنهاء المباراة لصالح فريقه، رغم معرفته بأن كاباييرو متخصص في ضربات الجزاء. وصارت على عاتقه مسؤولية حماية العرين الأزرق أمام منفذي الركلات المحترفين في صفوف فريق “بيب جوارديولا”

لكن كيبا أريزابالاجا الإسباني القادم من إقليم الباسك، خسر الرهان بعد تصديه لركلة جزاء واحدة، ودخول أربعة أخرى في مرماه، لتقضي على أحلام البلوز في تحقيق بطولة كان المدرب “ساري” على وجه الخصوص يحتاجها، نظرا لعدم فوزه بأي بطولة مع نابولي الإيطالي

تعليق ساري على الواقعة

إذاعة الـ “بي بي سي” نقلت تصريحات على لسان ساري عقب المباراة حول حادثة الاصطدام مع حارس فريقه، لكن يبدو أنه اختار التصرف بحكمة بدلا من تعقيد الأمور أمام فريقه الذي ينافس على بطولة أوروبية في الوقت الراهن وبحاجة إلى تماسك واستقرار وعودة لمعانقة الاتصارات.

وقال ساري في تصريحاته إنه لن أعاقب كيبا، وأن المشكلة كانت سوء فهم فقط. وأردف قائلاً: “أدركت الموقف عندما عاد الطبيب إلى مقعده، كنت أعتقد أن كيبا مصاب ولن يقدر على خوض ركلات الترجيح، لكن الطبيب أخبرني أنه لا يعاني من إصابة، وقادر على المواصلة”

وعلّق ساري على لحظة مغادرته الملعب قبل أن يعود مجدد:” كنت بحاجة للعودة للهدوء قليلا، لذلك قررت الذهاب ناحية غرف الملابس، لقد أدرك كيبا أنني طلبت تغييره بسبب إصابته، وقال لي إنه لا يعاني من إصابة”

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