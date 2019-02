ديبالا يتألق ويمنح اليوفي هدف العبور أمام بولونيا

استطاع الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف في يوفنتوس قيادة فريقه لعبور مضيفه بولونيا بهدف نظيف في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

هذا وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي، وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 67 لتشهد هدف التقدم ليوفنتوس عبر ديبالا.

كما فشلت جميع محاولات بولونيا في إدراك التعادل، ليخرج يوفنتوس فائزاً باللقاء.

