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السويسرية بنشيتش تتوج ببطولة دبي المفتوحة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجت السويسرية بيلندا بنشيتش ببطولة دبي المفتوحة للتنس بفوزها في المباراة النهائية على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وأنهت بنشيتش المجموعة الأولى لمصلحتها بستة مقابل ثلاثة، قبل أن تخسر المجموعة الثانية بسهولة بستة لواحد، لكنها عادت في المجموعة الثالثة حيث حسمتها بستة أشواط مقابل شوطين واحتاجت اللاعبة السويسرية لقرابة ساعة و43 دقيقة لإنهاء مواجهة النهائي والتتويج باللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية والأول لها هذا العام ، بعدما حصدت بطولتي إيستبورن وتورنتو في عام 2015 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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