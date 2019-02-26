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بطولة النخبة لتنس الطاولة تنطلق الخميس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقام الخميس المقبل بالعاصمة طرابلس بطولة النخبة للكبار على مستوى ليبيا لكرة الطاولة حيث سيتم اختيار بعض اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.

وتحتضن صالة الألعاب الرياضية بنادي الترسانة البطولة التي ستستمر لمدة يوم واحد في فترتين صباحية ومسائية، حيث ستلعب بطريقة خروج المغلوب أربعة من سبعة أشواط للفائز حيث سيشارك في البطولة أفضل لاعبين على مستوى مدن ليبيا في لعبة تنس الطاولة.

وكان الاتحاد الليبي لتنس الطاولة قد أقام الأسبوع الماضي بنادي نجوم مصراتة بطولة النخبة للناشئين وسط مشاركة واسعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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