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كييزا مطلوب في يوفنتوس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقاير صحفية إيطالية أن نجم فيورنتينا الشاب كييزا مطلوب بقوة في يوفنتوس الصيف القادم إذ تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 50 مليون يورو.

ويكمل اللاعب عامه الثاني والعشرين شهر أكتوبر القادم وتضيف بعض المصادر الصحفية الإيطالية أن فيورنتينا يسعى لبيعه بمبلغ مالي يقدر بنحو 70 مليون يورو.

ولعب كييزا مع فيورنتينا 88 مباراة سجل خلالها 18 هدفا ويعتبر من أبرز المواهب الإيطالية الشابة التي برزت في السنوات الأخيرة.

ولن يكون يوفنتوس لوحده في صراع الحصول على خدمات كييزا حيث يرغب مانشستر يونايتد بدوره في التعاقد مع اللاعب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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