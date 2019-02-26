كييزا مطلوب في يوفنتوس

ذكرت تقاير صحفية إيطالية أن نجم فيورنتينا الشاب كييزا مطلوب بقوة في يوفنتوس الصيف القادم إذ تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 50 مليون يورو.

ويكمل اللاعب عامه الثاني والعشرين شهر أكتوبر القادم وتضيف بعض المصادر الصحفية الإيطالية أن فيورنتينا يسعى لبيعه بمبلغ مالي يقدر بنحو 70 مليون يورو.

ولعب كييزا مع فيورنتينا 88 مباراة سجل خلالها 18 هدفا ويعتبر من أبرز المواهب الإيطالية الشابة التي برزت في السنوات الأخيرة.

ولن يكون يوفنتوس لوحده في صراع الحصول على خدمات كييزا حيث يرغب مانشستر يونايتد بدوره في التعاقد مع اللاعب.

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