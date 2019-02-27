اتحاد جنوب إفريقيا: سنطير إلى تونس وأعيننا على التعادل أمام ليبيا

توقع رئيس اتحاد

كرة القدم داني جوردان،الاربعاء، إن عودة العديد من اللاعبين البارزين العائدين من

الإصابات في منتخب جنوب إفريقيا سيمكنهم من كسب نقطة على الأقل أمام منتخب ليبيا للتأهل

لكأس إفريقيا للأمم مصر 2019.

وقال جوردان في تصريحات

نقلها موقع “هيرالد لايف” الجنوب إفريقي، أن المدرب “ستيوارت باكستر”

يستقبل حالياً عدداً من النجوم الذين أخطأوا في التصفيات السابقة العام الماضي ويجب

عليه وعلى منتخب البافانا بافانا تحقيق التعادل.

يُذكر أن منتخب جنوب

أفريقيا ثاني المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا سيحل ضيفاً على منتخبنا الوطني

في تونس في نهاية الأسبوع من 22 إلى 24 مارس وسيحتاج منتخب البافانا بافانا إلى التعادل

للوصول إلى كأس الأمم الأوروبية 2019 في مصر على عكس منتخب ليبيا المطالب بالفوز للعبور

إلى النهائيات.

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