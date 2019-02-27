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الاتحاد يحقق فوزه الرابع في دوري اليد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الاتحاد على اتحاد الشرطة بـ28 هدفاً مقابل 22 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الاتحاد بـ13 مقابل ثمانية، حيث سيطر الاتحاد على أغلب المباراة والتي قادها الحكمان الصيد حبلوص وامبارك عبد الله، ليحقق الاتحاد فوزه الرابع تواليا مشواره نحو الدفاع عن لقب الدوري.

من جهة أخرى استطاع الأهلي طرابلس الفوز على الصباح بـ36 هدفاً مقابل 23 في المباراة التي احتضنتها قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، وستقام مساء اليوم آخر لقاءات الأسبوع الخامس بلقاء فريقي المشعل والجزيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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