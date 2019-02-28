رونالدو.. من المُستطيل الأخضر إلى زراعة الشعر

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو يُخطط لافتتاح مركز مُتخصص لزراعة الشعر داخل أحد أحياء مدينة مدريد الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدون ينوي مُشاركة صديقته جورجينا رودريغز بمشروعه الجديد الذي من المُتوقع أن يكون تحت إدارتها المُباشرة.

ورصد كريستيانو ميزانية مبدئية للمشروع قيمتها مليون يورو، فيما ذكرت “ميرور” في تقريرها أنه ينوي تكبير ميزانية المشروع لتصل إلى 25 مليون دولار بحلول عام 2022.

ومن المُنتظر أن تفتح عيادة هداف دوري الأبطال أبوابها في شهر مارس القادم، بطاقم عمل مُكون من 150 موظفاً مُتخصصاً.

وصرّحت مُتحدثة باسم المشروع أن رونالدو الذي يولي اهتماماً كبيرا بمجالات الصحة والبحوث التكنولوجية يسعى من خلال هذه الخطوة لمُنافسة تركيا المشهورة بمراكز زراعة الشعر.

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