خماسيات الأهلي بنغازي تتجاوز المروج بنتيجة كبيرة

تجاوز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم داخل الصالات فريق المروج بأحد عشر هدفا مقابل اثنين في صالة نادي النجمة للألعاب الرياضية في مباريات التنافس على المركز الخامس المؤهل لنهائيات المناطق المتقاربة..

وسجل فتحي الخوجة لوحده ثلاثة أهداف وتمكن زميله إبراهيم المجبري بدوره من إضافة ثلاثة أهداف وتقاسم عادل الشريف مع زميله محمد بوحجر التسجيل بهدفين لكل منهما بينما جاء الهدف الأخير عن طريق اللاعب أحمد فتحي.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي للعودة مجددا والمنافسة على الألقاب في لعبة كرة القدم داخل الصالات بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الموسم الماضي وحصوله على لقب كأس ليبيا

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