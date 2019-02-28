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خماسيات الأهلي بنغازي تتجاوز المروج بنتيجة كبيرة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم داخل الصالات فريق المروج بأحد عشر هدفا مقابل اثنين في صالة نادي النجمة للألعاب الرياضية في مباريات التنافس على المركز الخامس المؤهل لنهائيات المناطق المتقاربة..

وسجل فتحي الخوجة لوحده ثلاثة أهداف وتمكن زميله إبراهيم المجبري بدوره من إضافة ثلاثة أهداف وتقاسم عادل الشريف مع زميله محمد بوحجر التسجيل بهدفين لكل منهما بينما جاء الهدف الأخير عن طريق اللاعب أحمد فتحي.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي للعودة مجددا والمنافسة على الألقاب في لعبة كرة القدم داخل الصالات بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الموسم الماضي وحصوله على لقب كأس ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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