اتفاق بين الأولمبية الليبية والإسبانية على تعاون مشترك

وقع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق اتفاقية تعاون جمعته برئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانشو على مجموعة من البنود التي تختص بتطوير الحركة الأولمبية والحفاظ على القيم الأخلاقية والأدبية للرياضة.

واتفق الطرفان على التواصل والتعاون وإدانة أي تمييز عنصري في الرياضة كما اتفقوا على ضرورة القضاء على تعاطي المنشطات وتشجيع إجراء اللقاءات بين البلدين بما يخدم مصالح الرياضة مستقبلا.

وحضر الزروق في الاجتماع بجانب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية محسن السباعي والأمين العام خالد الزنكولي الذي شارك في توقيع الاتفاقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية