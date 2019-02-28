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ليفربول يتجاوز واتفورد بخماسية في البريميرليغ

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز ضيفه واتفورد بخماسية دون رد لحساب الجولة الثامنة والعشرين من البريمير ليغ.

على أرضية الانفيلد افتتح السنغالي ساديو ماني النتيجة لأصحاب الأرض من الدقيقة التاسعة ليعود بعدها نفس اللاعب ويمضي على ثاني الأهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية ساديو ماني، في الشوط الثاني تكفل ديفوك اوريجي بثالث الأهداف قبل أن يختتم المدافع الهولندي العائد من الإصابة فان ديك خماسية ليفربول بهدفين، فوز مهم للريدز جعله يحافظ على صارة البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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