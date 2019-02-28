بنغازي ينظم النسخة الأولى من بطولة الكايت سيرف

على شاطئ النخيل في مدينة بنغازي نُظمت لأول مرة بطولة المنطقة الشرقية للكايت سيرف بمشاركة 16 رياضيا من أندية بنغازي والمدن المجاورة وذلك لاختيار عناصر المنتخب الوطني.

هذه الرياضة تعد حديثة في ليبيا لكن شغف الشباب بها جعلهم يتابعونها باستمرار ويتعلمون كل أبجدياتها حتى أصبحوا اليوم يتنافسون للتويج بألقابها.

بطولة المنطقة الشرقية اختتمت إذ حقق ياسر بو وذن من نادي الأهلي المركز الأول أما المركز الثاني فكان لحافظ البعباع من نادي بنغازي بينما حل معتز طافور من الكشافة البحرية في المركز الثالث.

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