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بنغازي ينظم النسخة الأولى من بطولة الكايت سيرف

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على شاطئ النخيل في مدينة بنغازي نُظمت لأول مرة بطولة المنطقة الشرقية للكايت سيرف بمشاركة 16 رياضيا من أندية بنغازي والمدن المجاورة وذلك لاختيار عناصر المنتخب الوطني.

هذه الرياضة تعد حديثة في ليبيا لكن شغف الشباب بها جعلهم يتابعونها باستمرار ويتعلمون كل أبجدياتها حتى أصبحوا اليوم يتنافسون للتويج بألقابها.

بطولة المنطقة الشرقية اختتمت إذ حقق ياسر بو وذن من نادي الأهلي المركز الأول أما المركز الثاني فكان لحافظ البعباع من نادي بنغازي بينما حل معتز طافور من الكشافة البحرية في المركز الثالث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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